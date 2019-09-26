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0:39   26 Сентября 2019
Весь мир

Трамп поддержал прозрачность в вопросе о жалобе осведомителя

Трамп поддержал прозрачность в вопросе о жалобе осведомителя

Американский лидер Дональд Трамп сообщил республиканцам в палате представителей, что выступает за прозрачность при рассмотрении жалобы осведомителя, а также настаивает на прозрачности со стороны бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

Трамп на своей странице в Twitter написал, что проинформировал лидера республиканцев в палате представителей Кевина Маккарти и всех республиканцев в палате, что он полностью поддерживает так называемые данные осведомителя.

При этом он заявил, что также настаивает на прозрачности от Байдены и его сына Хантера насчет миллионов долларов, которые были выведены с Украины и КНР.

Кроме того, он потребовал прозрачности от демократов, которые направились на Украину и попыталисть вынудить нового президента политическими угрозами сделать то, что они хотели.

В среду Белый дом опубликовал стенограмму разговора президентов Украины и США, которые состоялись в июле. Текст подтвердил, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения экс-генпрокурора Украины и дела Байдена-младшего. При этом прямого указания на то, что Трамп просил об этом в обмен на гарантии помощи Киеву, нет.

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Автор: Олег Королев
#сша #трамп #зеленский

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