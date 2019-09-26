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 Рогозин не поедет в США на встречи в рамках Генассамблеи ООН

Рогозин не поедет в США на встречи в рамках Генассамблеи ООН
0:22   26 Сентября 2019
Весь мир

Рогозин не поедет в США на встречи в рамках Генассамблеи ООН

Рогозин не поедет в США на встречи в рамках Генассамблеи ООН

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подавал документы на американскую визу для участия в мероприятиях ГА ООН. Об этом сообщили в пресс-службе госокорпорации.

Отмечается, что заявка была подана для встречи Рогозина с главами европейских космических агентств на полях Генассамблеи. Однако, из-за активности Роскосмоса по пускам планы были скорректированы, и встреча должна пройти в российской столице.

В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что в выдаче виз было отказано девяти сотрудникам ведоства, депутату Леониду Слуцкому, сенатору Константину Косачеву и Рогозину, который хотел принять участие в мероприятиях, посвященных сотрудничеству в космосе.

Он отметил, что Слуцкий и Косачев многократно ездили в США. Также Лавров отметил, что практически все, кому из сотрудников было отказано, неоднократно ездили на мероприятия различных органов ООН.

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Автор: Олег Королев
#рогозин #генассамблея оон

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