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22:57   25 Сентября 2019
Россия

Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту Барнаула, пострадали 49 человек

Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту Барнаула, пострадали 49 человек

Пассажирский самолет Боинг 767-300, выполнявший рейс Камрань-Барнаул совершил аварийную посадку из-за возгорания стойки шасси.

Как сообщают в среду вечером российские СМИ, на борту самолета, принадлежащего авиакомпании Azur Air, находились 334 пассажира и десять членов экипажа.

По данным региональных экстренных служб, которые приводит РИА Новости, к настоящему времени за медицинской помощью после жесткой посадки обратились 49 человек.

«По состоянию на 22.00 по московскому времени за медицинской помощью обратились 49 человек», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что после посадки все пассажиры были эвакуированы из самолета по надувным трапам, задымление ликвидировано.

Авиакомпания пообещала прислать в Барнаул резервный борт. Следственный комитет РФ и Барнаульская транспортная прокуратуру начали проверку по факту произошедшего.

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Автор: Александр Люблинский
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