Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту Барнаула, пострадали 49 человек
Пассажирский самолет Боинг 767-300, выполнявший рейс Камрань-Барнаул совершил аварийную посадку из-за возгорания стойки шасси.
Как сообщают в среду вечером российские СМИ, на борту самолета, принадлежащего авиакомпании Azur Air, находились 334 пассажира и десять членов экипажа.
По данным региональных экстренных служб, которые приводит РИА Новости, к настоящему времени за медицинской помощью после жесткой посадки обратились 49 человек.
«По состоянию на 22.00 по московскому времени за медицинской помощью обратились 49 человек», - говорится в сообщении.
Также сообщается, что после посадки все пассажиры были эвакуированы из самолета по надувным трапам, задымление ликвидировано.
Авиакомпания пообещала прислать в Барнаул резервный борт. Следственный комитет РФ и Барнаульская транспортная прокуратуру начали проверку по факту произошедшего.