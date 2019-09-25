Лавров потребовал от НАТО объяснить отказ от переговоров насчет РСМД

Страны Североатлантического альянса должны объяснить, чем вызван отказ от предложения Москвы насчет переговоров по ракетам средней и меньшей дальности, заявил глава министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

Напомним, что российский президент Владимир Путин предложил лидерам ряда стран, в частности входящим в НАТО, ввести мораторий на развертывание вооружений в Европе и других регионах. Альянс же счел послание не заслуживающим доверия из-за системы SSC-8, которая находится на балансе у России.

«Прежде, чем заявлять такие вещи, они должны объяснить, почему они старательно, последовательно уходили от всех наших приглашений обсудить существо их обвинений. Не говоря уже о том, что американцы только через три года, после того как они нас обвинили, наконец нам сказали, о чем идет речь, дали номер изделия и дату испытаний», — заявил дипломат.

Он напомнил, что тогда Россия пригласила американцев посмотреть на испытание этого вооружения, чтобы доказать отсутствие нарушений ДРСМД, однако они ответили категоричным отказом.

20 октября 2018 года президент Штатов Дональд Трамп заявил о выходе США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за «нарушений» со стороны России. 2 февраля он заявил о желании создать новый улучшенный документ с большим количеством участников.

В этот же день российский президент Владимир Путин решил зеркально ответить американской стороне на приостановку договоренностей. К тому же, он распорядился прекратить попытки инициирования переговоров, чтобы дождаться «пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог». Этого не произошло и 3 июля глава РФ подписал указ о приостановке договора.

2 августа действие соглашения официально прекратилось. В российском МИД подчеркнули, что это произошло по инициативе Штатов.