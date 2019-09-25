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22:43   25 Сентября 2019
Весь мир

Лавров напомнил, что Сталин предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи

Лавров напомнил, что Сталин предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи

Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя в среду визовый скандал с США, напомнил о прозорливом предложении советского лидера Иосифа Сталина разместить штаб-квартиру созданной Организации Объединенных Наций в городе Сочи.

Напомним: десять представителей российской делегации, которые должны были принять участие в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября, не смогли этого сделать, так как не получили американскую визу. В частности, визу не получили Константин Косачев – глава Международного комитета Совета Федерации, Сергей Бутин – глава генерального секретариата МИД РФ, Леонид Слуций – глава международного комитета Госдумы, а также переводчики. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, все ссылки представителей Госдепартамента США на «технический характер» ситуации с невыдачей виз российским дипломатам, являются несостоятельными.

Сергей Лавров, говоря о сложившейся ситуации, допустил, что, видимо, пришло время поставить вопрос о том, «как быть со штаб-квартирой ООН».

«Между прочим, когда обсуждалось создание ООН, и дошли до месторасположения штаб-квартиры, Сталин предложил, чтобы она разместилась в Сочи. Это было прозорливо. Сейчас, я думаю, Сочи бы точно справился без каких-либо шероховатостей – после Олимпиады (2014 года) и всех других мероприятий, состоявшихся там впоследствии», - добавил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров напомнил, что Сталин предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи 

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Автор: Александр Люблинский
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