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22:19   25 Сентября 2019
Россия

Лавров рассказал об ответе США на невыдачу виз делегатам из России

Лавров рассказал об ответе США на невыдачу виз делегатам из России

Москва резко ответит на то, что Вашингтон отказался выдавать визы ряду делегатов из России для участия в Генеральной ассамблее ООН, заявил глава министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

«Мы уже привыкли к американским манерам — с них станется… Такое хамство терпеть нельзя», — подчеркнул он.

По его словам, российская сторона найдет, чем ответить, ведь американцы также посещают нашу страну. К тому же, в Москве уже хорошо знакомы с их «мелочностью и недобропорядочностью». Дипломат напомнил случай прошлого года, когда Россия согласилась выдать визу сенатору, находящемуся в санкционном списке, который был сформирован в ответ аналогичному действию США.

«Мы согласились, оговорив, что ответный визит нашей парламентской делегации также должен состояться с участием одного или нескольких человек, формально находящихся в американском санкционном списке, чтобы показать, что, по крайней мере, по линии парламентской дипломатии мы начинаем «наводить мосты»… Нас заверили, что так оно и будет. В этом году, когда российская делегация по приглашению Конгресса США собралась в поездку, нам сказали, что «категорически невозможно» выдать визу кому бы то ни было из санкционного списка. Это в их понимании — американская исключительность: им все можно, а всем остальным — как они разрешат. Печально», — поделился он.

В связи с этим, придется поднимать вопрос о местонахождении штаб-квартиры ООН.

Лавров рассказал об ответе США на невыдачу виз делегатам из России

Визы не получили десять человек, среди которых глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и председатель аналогичного органа в Государственной думе Леонид Слуцкий. Американцы утверждают, что ситуация якобы связана с проблемами технического характера, в МИД РФ же в это не верят.

В Государственном департаменте Штатов и вовсе заявили, что не могут распространять конфиденциальную информацию, тем самым не назвав причину невыдачи документов. Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова отмечала, что переговоры Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео начнутся именно с этого вопроса.

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Автор: Анна Манц
#сша #лавров #мид рф #визы

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