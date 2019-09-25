Лавров рассказал об ответе США на невыдачу виз делегатам из России

Москва резко ответит на то, что Вашингтон отказался выдавать визы ряду делегатов из России для участия в Генеральной ассамблее ООН, заявил глава министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

«Мы уже привыкли к американским манерам — с них станется… Такое хамство терпеть нельзя», — подчеркнул он.

По его словам, российская сторона найдет, чем ответить, ведь американцы также посещают нашу страну. К тому же, в Москве уже хорошо знакомы с их «мелочностью и недобропорядочностью». Дипломат напомнил случай прошлого года, когда Россия согласилась выдать визу сенатору, находящемуся в санкционном списке, который был сформирован в ответ аналогичному действию США.

«Мы согласились, оговорив, что ответный визит нашей парламентской делегации также должен состояться с участием одного или нескольких человек, формально находящихся в американском санкционном списке, чтобы показать, что, по крайней мере, по линии парламентской дипломатии мы начинаем «наводить мосты»… Нас заверили, что так оно и будет. В этом году, когда российская делегация по приглашению Конгресса США собралась в поездку, нам сказали, что «категорически невозможно» выдать визу кому бы то ни было из санкционного списка. Это в их понимании — американская исключительность: им все можно, а всем остальным — как они разрешат. Печально», — поделился он.

В связи с этим, придется поднимать вопрос о местонахождении штаб-квартиры ООН.

Визы не получили десять человек, среди которых глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и председатель аналогичного органа в Государственной думе Леонид Слуцкий. Американцы утверждают, что ситуация якобы связана с проблемами технического характера, в МИД РФ же в это не верят.

В Государственном департаменте Штатов и вовсе заявили, что не могут распространять конфиденциальную информацию, тем самым не назвав причину невыдачи документов. Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова отмечала, что переговоры Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео начнутся именно с этого вопроса.