Лавров заявил, что было бы правильно возобновить авиасообщение с Грузией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил в среду вечером, что считает правильным возобновить прямые авиаперелеты из российских аэропортов в Грузию и обратно.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил в среду вечером, что считает правильным возобновить прямые авиаперелеты из российских аэропортов в Грузию и обратно.

«Я бы эти полеты, наверное, вернул. И мне кажется, что это будет правильно, после того как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте, когда там заседала Межпарламентская ассамблея православия», - заявил глава МИЛ России в интервью изданию «Коммерсант».

Напомним: прямое авиасообщение между Россией и Грузией было прервано минувшим летом, после того, как в Тбилиси 20 июня вспыхнули массовые беспорядки, вызванные провокацией местных радикалов на Международной конференции православия, проходившей в здании грузинского парламента при участии российских депутатов. В результате беспорядков, захлестнувших грузинскую столицу, пострадали 240 человек, в том числе журналисты и сотрудники правоохранительных органов, разгонявших акции протеста. Было задержано более 300 человек. Президент России Владимир Путин, в связи с произошедшим, подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям совершать прямые рейсы в Грузию с 8 июля 2019 года. Также глава государства рекомендовал туроператорам не продавать путевки в Грузию, так как в сложившейся ситуации безопасность российских граждан в этой стране не могла быть обеспечена в должной мере.