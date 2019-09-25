Трамп дал Зеленскому совет по поводу России

Американский лидер Дональд Трамп отметил прогресс в российско-украинских отношениях и посоветовал коллеге из Украины Владимиру Зеленскому двигаться в том же направлении.

Кроме этого, он выразил надежду, что украинский президент сможет встретиться с главой России Владимиром Путиным, чтобы обсудить имеющиеся проблемы.

«Это было бы огромным достижением», — подчеркнул Трамп.

Напомним, что ранее стартовала двусторонняя встреча Трампа и Зеленского на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Глава украинского государства пригласил коллегу посетить его страну.

Ранее на ГА ООН президент Украины обвинил Россию в «агрессии» в Донбассе. Он продемонстрировал гильзу от пули со словами:

«Это стоит десять долларов, к сожалению, сегодня на нашей планете это и есть стоимость человеческой жизни».

В Государственной думе Зеленскому напомнили о существовании минских договоренностей, которые Киев старательно игнорирует уже несколько лет.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. В те года регионы не приняли государственный переворот и объявили о своей независимости. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети.