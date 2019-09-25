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21:49   25 Сентября 2019
Россия

Правительство РФ в следующем году не сможет увеличивать численность чиновников

Правительство РФ в следующем году не сможет увеличивать численность чиновников

Российское правительство в следующем году не сможет принимать решения, которые могли бы привести к увеличению численности федеральных государственных служащих. Об этом сказано в проекте федерального бюджета на 2020-2022 годы, который был опубликован в среду, 25 сентября, на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

«Правительство Российской Федерации не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2020 году численности федеральных государственных служащих», — написано в проекте бюджета.

Кроме того, кабмин не сможет принимать решения приводящие к увеличению числа работников федеральных органов исполнительной власти и федеральных казенных учреждений.

Исключением являются лишь решения в отношении работников федеральных казенных учреждений, которые правительство создает для реализации мероприятий по поддержке Крыма и Севастополя.

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Автор: Алла Ларионова
#правительство #бюджет #чиновники

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