Правительство РФ в следующем году не сможет увеличивать численность чиновников

Российское правительство в следующем году не сможет принимать решения, которые могли бы привести к увеличению численности федеральных государственных служащих. Об этом сказано в проекте федерального бюджета на 2020-2022 годы, который был опубликован в среду, 25 сентября, на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

«Правительство Российской Федерации не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2020 году численности федеральных государственных служащих», — написано в проекте бюджета.

Кроме того, кабмин не сможет принимать решения приводящие к увеличению числа работников федеральных органов исполнительной власти и федеральных казенных учреждений.

Исключением являются лишь решения в отношении работников федеральных казенных учреждений, которые правительство создает для реализации мероприятий по поддержке Крыма и Севастополя.