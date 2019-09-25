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Стартовала официальная встреча Трампа и Зеленского

Стартовала официальная встреча Трампа и Зеленского

 Трамп постарается посетить Украину

Трамп постарается посетить Украину
21:35   25 Сентября 2019
Весь мир

Трамп постарается посетить Украину

Трамп постарается посетить Украину

Американский президент Дональд Трамп заявил, что постарается посетить Украину. Такое предложение ему сделал украинский коллега Владимир Зеленский на встрече в Нью-Йорке 25 сентября.

Он заметил, что глава Штатов, также как и его предшественник Барак Обама, никогда не бывали в этой стране.

«Можете ли вы дать мне слово, что вы приедете в нашу прекрасную страну?», — спросил Зеленский.

На что Трамп ответил:

«Я постараюсь».

Ранее лидер украинского государства опубликовал в Twitter первое фото с американским коллегой. Они с супругой побывали на официальном приеме от президента США и первой леди, однако, несмотря на деловой тон встречи, мероприятие носило неформальный характер.

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Автор: Анна Манц
#сша #украина #трамп #приглашение #зеленский

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