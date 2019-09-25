Трамп постарается посетить Украину

Американский президент Дональд Трамп заявил, что постарается посетить Украину. Такое предложение ему сделал украинский коллега Владимир Зеленский на встрече в Нью-Йорке 25 сентября.

Он заметил, что глава Штатов, также как и его предшественник Барак Обама, никогда не бывали в этой стране.

«Можете ли вы дать мне слово, что вы приедете в нашу прекрасную страну?», — спросил Зеленский.

На что Трамп ответил:

«Я постараюсь».

Ранее лидер украинского государства опубликовал в Twitter первое фото с американским коллегой. Они с супругой побывали на официальном приеме от президента США и первой леди, однако, несмотря на деловой тон встречи, мероприятие носило неформальный характер.