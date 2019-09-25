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 Минюст США не нашел ничего преступного в телефонной беседе Трампа и Зеленского

Минюст США не нашел ничего преступного в телефонной беседе Трампа и Зеленского
22:02   25 Сентября 2019
Весь мир

Минюст США не нашел ничего преступного в телефонной беседе Трампа и Зеленского

Минюст США не нашел ничего преступного в телефонной беседе Трампа и Зеленского

Американское Министерство юстиции, ознакомившись с содержанием телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, не нашло в нем никаких нарушений закона, также, как и повода для продолжения расследования.

С соответствующим письменным заявлением в среду выступила глава пресс-службы ведомства Керри Кьюпек.

«Управление по уголовным делам Министерства [юстиции] изучило официальную запись беседы (президентов США и Украины в июле 2019 года) и пришло к выводу, опираясь на факты и соответствующее законодательство, что не было нарушения норм финансирования избирательных кампаний, что никакие другие действия не требуются», - говорится в заявлении.

Там же отмечается, что с данным юридическим заключением согласны все уполномоченные отделы Министерства, в связи с чем ведомство закрыло дело.

Минюст США не нашел ничего преступного в телефонной беседе Трампа и Зеленского

При этом в заявлении указывается, что поводом для проведения проверки стал поступивший в августе сигнал от одного из сотрудника спецслужб США и последовавшее за этим разбирательство ситуации директором национальной разведки и генеральным инспектором разведсообщества. Министерству юстиции поступило письмо от генерального инспектора американского разведывательного сообщества, в котором говорилось о «потенциальном нарушении фелерального закона о финансировании избирательных компаний». В то же время в письме отмечалось, что ни бдительный сотрудник спецслужб, ни генеральный инспектор не имели информации из первых рук о телефонном разговоре Трампа и Зеленского 25 июля.

Минюст США не нашел ничего преступного в телефонной беседе Трампа и Зеленского

Напомним: ранее в Вашингтоне разразился скандал, который был вызван утверждением, что Трамп в телефонном разговоре с Зеленским оказал на украинского лидера давление с целью дискредитировать кандидата в президенты США Джо Байдена, который собирается баллотироваться на выборах 2020 года, путем возобновления на Украине расследования в отношении его сына. Таким образом Трамп, якобы пытался гарантировать себе победу на будущих выборах и переизбрание на второй президентский срок.

Сам Трамп, в ответ на эти обвинения, назвал их «охотой на ведьм» и заявил, что не оказывал на Зеленского никакого давления.

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Автор: Александр Люблинский
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