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 Материнский капитал в РФ планируют увеличить в следующем году до 466 тысяч рублей

Материнский капитал в РФ планируют увеличить в следующем году до 466 тысяч рублей
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21:35   25 Сентября 2019
Россия

Материнский капитал в РФ планируют увеличить в следующем году до 466 тысяч рублей

Материнский капитал в РФ планируют увеличить в следующем году до 466 тысяч рублей

Проект федерального бюджета РФ на следующий год и плановый период 2021 и 2022 годов предусматривает увеличение материнского капитала до 466,6 тысяч рублей. Об этом сказано в проекте федерального бюджета страны на ближайшие три года, который появился на официальном портале проектов нормативных актов.

«Установить, что в 2020 году размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», составляет 466 тыс. 617 рублей», — сказано в вышеуказанном проекте.

Согласно российскому законодательству, материнский капитал в настоящий момент составляет 453 тысячи рублей. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в бюджете Пенсионного фонда России предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей на общее финансирование данной программы, действующей в стране с 2007 года.

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Автор: Алла Ларионова
#материнский капитал

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