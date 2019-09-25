Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать новое коалиционное правительство
Израильский президент Реувен Ривлин вручил действующему премьер-министру еврейского государства Биньямину Нетаньяху мандат на формирование нового коалиционного правительства
Как сообщает информагентство NEWSru.co.il, глава государства заявил действующему премьер-министру:
«Пока не будет реального желания идти на компромиссы, правительства не будет».
В ответ Нетаньяху выразил мнение, что в сложившейся ситуации необходимо создать правительство национального единства.
При этом он пообещал президенту вернуть выданный мандат, в том случае, если ему не удастся создать коалицию.