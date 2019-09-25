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21:27   25 Сентября 2019
Весь мир

Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать новое коалиционное правительство

Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать новое коалиционное правительство

Израильский президент Реувен Ривлин вручил действующему премьер-министру еврейского государства Биньямину Нетаньяху мандат на формирование нового коалиционного правительства

Как сообщает информагентство NEWSru.co.il, глава государства заявил действующему премьер-министру:

«Пока не будет реального желания идти на компромиссы, правительства не будет».

В ответ Нетаньяху выразил мнение, что в сложившейся ситуации необходимо создать правительство национального единства.

При этом он пообещал президенту вернуть выданный мандат, в том случае, если ему не удастся создать коалицию.

Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать новое коалиционное правительство

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Автор: Александр Люблинский
#политика #правительство #израиль #нетаньяху #весь мир #коалиция

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