Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать новое коалиционное правительство

Израильский президент Реувен Ривлин вручил действующему премьер-министру еврейского государства Биньямину Нетаньяху мандат на формирование нового коалиционного правительства

Как сообщает информагентство NEWSru.co.il, глава государства заявил действующему премьер-министру:

«Пока не будет реального желания идти на компромиссы, правительства не будет».

В ответ Нетаньяху выразил мнение, что в сложившейся ситуации необходимо создать правительство национального единства.

При этом он пообещал президенту вернуть выданный мандат, в том случае, если ему не удастся создать коалицию.