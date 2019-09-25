Джонсон предложил оппозиции объявить вотум недоверия правительству Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил оппозиции в стране внести в среду, 25 сентября, предложение о голосовании по доверию правительству.

«У вас есть время до конца сегодняшнего дня внести предложение по вотуму недоверия правительству», — сказал Джонсон в ходе своего выступления на повышенных тонах в парламенте Соединенного Королевства.

Ранее в Британии о необходимости вынесения вотума недоверия правительству заявили все партии от оппозиции. Причиной этому послужило решение Верховного суда страны, постановившего, что глава кабмина незаконно приостановил работу парламента в этом месяце.