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21:09   25 Сентября 2019
Весь мир

Джонсон предложил оппозиции объявить вотум недоверия правительству Британии

Джонсон предложил оппозиции объявить вотум недоверия правительству Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил оппозиции в стране внести в среду, 25 сентября, предложение о голосовании по доверию правительству.

«У вас есть время до конца сегодняшнего дня внести предложение по вотуму недоверия правительству», — сказал Джонсон в ходе своего выступления на повышенных тонах в парламенте Соединенного Королевства.

Ранее в Британии о необходимости вынесения вотума недоверия правительству заявили все партии от оппозиции. Причиной этому послужило решение Верховного суда страны, постановившего, что глава кабмина незаконно приостановил работу парламента в этом месяце.

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Автор: Алла Ларионова
#британия #джонсон

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