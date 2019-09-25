Клинтон заявила, что Трамп предал США

Бывший госсекретарь и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обвинила главу государства Дональда Трампа в предательстве.

Ранее конгресс США запустил процедуру импичмента президента Соединенных Штатов. Причиной для такой меры стал телефонный разговор между главой Белого дома и его украинским коллегой Владимиром Зеленским в июле этого года. В среду администрация Трампа обнародовала стенограмму переговоров политиков.

«Президент США предал нашу страну. Это не политическое заявление, это — суровая реальность, и мы должны действовать», — написала Клинтон в Twitter, назвав Трампа настоящей угрозой для американских ценностей.

Также оппонент Трампа на предыдущих выборах президента США добавила, что поддерживает идею об импичменте действующего главы государства.