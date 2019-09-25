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Стартовала официальная встреча Трампа и Зеленского

Стартовала официальная встреча Трампа и Зеленского

 Трамп постарается посетить Украину

Трамп постарается посетить Украину
20:45   25 Сентября 2019
Весь мир

Клинтон заявила, что Трамп предал США

Клинтон заявила, что Трамп предал США

Бывший госсекретарь и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обвинила главу государства Дональда Трампа в предательстве.

Ранее конгресс США запустил процедуру импичмента президента Соединенных Штатов. Причиной для такой меры стал телефонный разговор между главой Белого дома и его украинским коллегой Владимиром Зеленским в июле этого года. В среду администрация Трампа обнародовала стенограмму переговоров политиков.

«Президент США предал нашу страну. Это не политическое заявление, это — суровая реальность, и мы должны действовать», — написала Клинтон в Twitter, назвав Трампа настоящей угрозой для американских ценностей.

Также оппонент Трампа на предыдущих выборах президента США добавила, что поддерживает идею об импичменте действующего главы государства.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #трамп #клинтон

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