Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Правительство РФ в следующем году не сможет увеличивать численность чиновников

Правительство РФ в следующем году не сможет увеличивать численность чиновников

 Материнский капитал в РФ планируют увеличить в следующем году до 466 тысяч рублей

Материнский капитал в РФ планируют увеличить в следующем году до 466 тысяч рублей
Зеленский рассказал о своих «заданиях» на посту главы Украины

Зеленский рассказал о своих «заданиях» на посту главы Украины

 Абхазия высказалась за первое международное направление из аэропорта Сухума в РФ

Абхазия высказалась за первое международное направление из аэропорта Сухума в РФ

Стартовала официальная встреча Трампа и Зеленского

Стартовала официальная встреча Трампа и Зеленского

 Трамп постарается посетить Украину

Трамп постарается посетить Украину
Правительство РФ в следующем году не сможет увеличивать численность чиновников

Правительство РФ в следующем году не сможет увеличивать численность чиновников

 Материнский капитал в РФ планируют увеличить в следующем году до 466 тысяч рублей

Материнский капитал в РФ планируют увеличить в следующем году до 466 тысяч рублей
Зеленский рассказал о своих «заданиях» на посту главы Украины

Зеленский рассказал о своих «заданиях» на посту главы Украины

 Абхазия высказалась за первое международное направление из аэропорта Сухума в РФ

Абхазия высказалась за первое международное направление из аэропорта Сухума в РФ

Стартовала официальная встреча Трампа и Зеленского

Стартовала официальная встреча Трампа и Зеленского

 Трамп постарается посетить Украину

Трамп постарается посетить Украину
20:54   25 Сентября 2019
Россия

Лавров и Помпео обсудят невыдачу виз делегатам из России

Лавров и Помпео обсудят невыдачу виз делегатам из России

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала, с чего начнется встреча главы ведомства Сергея Лаврова и государственного секретаря США Майка Помпео, в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Открывающим» вопросом станет невыдача виз российским делегатам, которые должны были участвовать в Генеральной ассамблее ОНН, проходящей в Нью-Йорке.

«Потому что это беспрецедентное невыполнение США своих обязательств в качестве страны, принимающей организацию. Это вопрос не отношений России и Америки, это вопрос отношений США и ООН», — объяснила она.

Лавров и Помпео обсудят невыдачу виз делегатам из России

Визы не получили десять человек, среди которых глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и председатель аналогичного органа в Государственной думе Леонид Слуцкий. Американцы утверждают, что ситуация якобы связана с проблемами технического характера, в МИД РФ же в это не верят.

В Государственном департаменте Штатов и вовсе заявили, что не могут распространять конфиденциальную информацию, тем самым не назвав причину невыдачи документов. Внешнеполитическое ведомство России вызывало заместителя американского посла Барта Гормана по данному вопросу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#захарова #сша #лавров #мид рф #визы #помпео

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...