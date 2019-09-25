Лавров и Помпео обсудят невыдачу виз делегатам из России

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала, с чего начнется встреча главы ведомства Сергея Лаврова и государственного секретаря США Майка Помпео, в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Открывающим» вопросом станет невыдача виз российским делегатам, которые должны были участвовать в Генеральной ассамблее ОНН, проходящей в Нью-Йорке.

«Потому что это беспрецедентное невыполнение США своих обязательств в качестве страны, принимающей организацию. Это вопрос не отношений России и Америки, это вопрос отношений США и ООН», — объяснила она.

Визы не получили десять человек, среди которых глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и председатель аналогичного органа в Государственной думе Леонид Слуцкий. Американцы утверждают, что ситуация якобы связана с проблемами технического характера, в МИД РФ же в это не верят.

В Государственном департаменте Штатов и вовсе заявили, что не могут распространять конфиденциальную информацию, тем самым не назвав причину невыдачи документов. Внешнеполитическое ведомство России вызывало заместителя американского посла Барта Гормана по данному вопросу.