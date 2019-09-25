Почему Зеленский не сможет помочь демократам утопить Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский в среду опубликовал в Twitter первое совместное фото с президентом США Дональдом Трампом.

«Вчера пообщались с Дональдом Трампом и Меланьей Трамп на официальном приеме от президента США и первой леди. Сегодня продолжим в рабочем режиме», – написал украинский лидер.

Вчора поспілкувалися з @RealDonaldTrump та @FLOTUS на Офіційному прийнятті від Президента США та Першої леді. Сьогодні продовжимо у робочому режимі! pic.twitter.com/8pnu5nHxgU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 25 сентября 2019 г.

Несмотря на официальный тон мероприятия очное знакомство носило неформальный характер. В рамках американского визита, где Зеленский участвует в Генассамблее ООН, официальная встреча с Трампом запланирована на 25 сентября.

Незадолго до приема, на котором чета Трампов и чета Зеленских сделали исторический снимок, в администрации американского лидера якобы проснулись силы, которые пытались помешать лидерам стран обменяться рукопожатиями. По информации The Washington Post, в Белом Доме опасались, что Трамп вынудит Зеленского предоставить информацию о его потенциальном сопернике на выборах президента 2020 года Джо Байдене.

В телефонном разговоре 25 июля Трамп заявил украинскому коллеге, что «было бы здорово», если новый генпрокурор Украины изучит дело сына бывшего вице-президента США Джо Байдена — Хантера Байдена. Зеленский пообещал содействие. Помимо алкогольной и наркотической зависимости Байден-младший известен работой на Украине с 2014 по 2019 годы в составе совета директоров частной газовой компании Burisma Holdings. Его отец в это время курировал политику США в отношении Украины.

Как утверждал Трамп, отец и сын действовали заодно, пользуясь положением для давления на Киев. Злополучный телефонный разговор, послужил поводом для инициации импичмента Трампу. О начале процедуры заявили демократы в Конгрессе США. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси просьбу Трампа расценила, как измену присяге, делу национальной безопасности и угрозу выборам.

Американист Сергей Судаков, оценивая перспективы Зеленского стать заложником большой американской политики, выразил мнение, что выбор украинского президента не ограничивается помощью Трампу в политической борьбе с Байденом или пассивным содействием демократам.

«Зеленский может по совести поступить и не передать все те данные, которые касаются Хантера Байдена, он может и передавать их, но, по большому счету, эти высокопарные фразы, что судьба Трампа зависит от Зеленского, такая классическая газетная утка, потому что судьба Трампа находится в его собственных руках», — уверен политолог.

Собеседник агентства сомневается, что в руках у демократов оказалась надежная зацепка для того, чтобы инициировать импичмент и довести процедуру до конца. Из опубликованной стенограммы 24 сентября стенограммы разговора сложно сделать однозначный вывод о том, что Трамп просил у Зеленского компромат на Байдена или откровенно лгал. Судаков уверен, что шумиха с потенциальным отстранением Трампа разыгрывается в пользу его конкурентов в преддверии очередных президентских выборов, однако демократы поторопились нанести удар по главе Белого дома.

«До того момента, когда избиратели будут бросать свои бюллетени в электронные урны пройдет еще много времени и это время будет проходить под угрозой импичмента. Практически весь срок Трампа говорили, что будет импичмент и его обязательно отправят в отставку. Люди перестают обращать на это внимание, поэтому все сегодняшние потуги, что Зеленский является определяющим игроком, который формирует судьбу Трампа — это неверно. Игра гораздо более сложная. США не готовы к простой схеме, когда компромат выброшенный демократами становится ядерной бомбой», — резюмировал Судаков.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года. Действующий глава Белого дома уже анонсировал свое участие. Помимо Байдена, который обладает самыми высокими рейтингами среди демократов, потенциальными соперниками Трампа могут стать бизнесмен, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, сенаторы-тяжеловесы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен, молодой и перспективный демократ Бето О’Рурк, а также сопартийцы Трампа — губернатор Огайо Джон Кейсик и губернатор Мэриленда Ларри Хоган.