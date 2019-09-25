Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Правительство РФ в следующем году не сможет увеличивать численность чиновников

Правительство РФ в следующем году не сможет увеличивать численность чиновников

 Материнский капитал в РФ планируют увеличить в следующем году до 466 тысяч рублей

Материнский капитал в РФ планируют увеличить в следующем году до 466 тысяч рублей
Зеленский рассказал о своих «заданиях» на посту главы Украины

Зеленский рассказал о своих «заданиях» на посту главы Украины

 Абхазия высказалась за первое международное направление из аэропорта Сухума в РФ

Абхазия высказалась за первое международное направление из аэропорта Сухума в РФ

Трамп дал Зеленскому совет по поводу России

Трамп дал Зеленскому совет по поводу России

 Стартовала официальная встреча Трампа и Зеленского

Стартовала официальная встреча Трампа и Зеленского
Правительство РФ в следующем году не сможет увеличивать численность чиновников

Правительство РФ в следующем году не сможет увеличивать численность чиновников

 Материнский капитал в РФ планируют увеличить в следующем году до 466 тысяч рублей

Материнский капитал в РФ планируют увеличить в следующем году до 466 тысяч рублей
Зеленский рассказал о своих «заданиях» на посту главы Украины

Зеленский рассказал о своих «заданиях» на посту главы Украины

 Абхазия высказалась за первое международное направление из аэропорта Сухума в РФ

Абхазия высказалась за первое международное направление из аэропорта Сухума в РФ

Трамп дал Зеленскому совет по поводу России

Трамп дал Зеленскому совет по поводу России

 Стартовала официальная встреча Трампа и Зеленского

Стартовала официальная встреча Трампа и Зеленского
20:27   25 Сентября 2019
Россия

Косачев считает деструктивной позицию НАТО по безопасности в Европе

Косачев считает деструктивной позицию НАТО по безопасности в Европе

Североатлантический альянс является единственным разделителем Европы и ее безопасности. Об этом сообщает в среду, 25 сентября, РИА Новости со ссылкой на заявление главы международного комитета Совфеда Константина Косачева.

«НАТО после завершения холодной войны осталось единственным разделителем Европы и ее безопасности», — заметил российский сенатор.

Он также подчеркнул, что это основополагающее явление в сфере европейской безопасности. По словам Косачева, отсюда вытекают все остальные выводы и умозаключения.

«Они вполне предсказуемы, они неинтересны и они деструктивны», — добавил член Совфеда.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#европа #нато #косачев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...