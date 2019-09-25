Североатлантический альянс является единственным разделителем Европы и ее безопасности. Об этом сообщает в среду, 25 сентября, РИА Новости со ссылкой на заявление главы международного комитета Совфеда Константина Косачева.

«НАТО после завершения холодной войны осталось единственным разделителем Европы и ее безопасности», — заметил российский сенатор.

Он также подчеркнул, что это основополагающее явление в сфере европейской безопасности. По словам Косачева, отсюда вытекают все остальные выводы и умозаключения.