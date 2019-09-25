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Трамп дал Зеленскому совет по поводу России

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Стартовала официальная встреча Трампа и Зеленского
20:31   25 Сентября 2019
Весь мир

ЕС призвал мир соблюдать мораторий на ядерные испытания до его вступления в силу

ЕС призвал мир соблюдать мораторий на ядерные испытания до его вступления в силу

Европейский союз призывает все страны мира отказаться от ядерных испытаний до вступления в силу моратория на подобные тесты. С таким заявлением выступила глава европейской дипломатии Федерика Могерини на конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 25 сентября.

«До вступления договора в силу мы призываем все государства воздерживаться от любых действий, противоречащих его цели», — произнесла она.

Напомним, что документ был подписан еще в 1996 году, Россия следует ему с 2000 года. Вместе с тем, ряд государств, в частности Китай и США, все еще не ратифицировали его. Американцы добровольно обязались не проводить испытаний ядерного оружия, однако они придерживаются собственного стандарта «нулевой мощности», который не признан на международном уровне.

ЕС призвал мир соблюдать мораторий на ядерные испытания до его вступления в силу

Ранее глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заметил, что Штаты подготавливают базу для окончательного отказа от ДВЯЗИ, что ставит его существование под угрозу. Также он отметил, что Россия будет следовать мораторию, если также поступят другие страны.

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Автор: Анна Манц
#евросоюз #ядерное оружие #испытание #мораторий

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