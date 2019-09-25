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20:07   25 Сентября 2019
Россия

Депутат ГД ответил на заявление Зеленского о «российской агрессии»

Депутат ГД ответил на заявление Зеленского о «российской агрессии»

Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек оценил выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН. Он дал комментарий РИА Новости 25 сентября.

Напомним, что украинский глава обвинил Россию в «агрессии» на Донбассе. Он принес с собой гильзу от патрона и сказал:

«Это стоит десять долларов, к сожалению, сегодня на нашей планете это и есть стоимость человеческой жизни».

Бальбек напомнил Зеленскому о существовании минских договоренностей, которые Киев продолжает игнорировать. Гражданская война на Украине не сможет «исчезнуть» сама по себе.

«Пусть он хоть мешками приносит гильзы на заседание ООН… Трагичный монолог с надрывом голоса и просьба об усилении антироссийских санкций не вернут ни мирное небо, ни гражданский покой на территорию украинского государства», — подчеркнул он.

Помимо этого парламентарий заметил, что локальные конфликты, как правило, начинают политики, которые считают собственную точку зрения единственно верной.

«Выступление Зеленского — лишь подтверждение этой старой формулы», — заключил Бальбек.

Депутат ГД ответил на заявление Зеленского о «российской агрессии»

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. В те года регионы не приняли государственный переворот и объявили о своей независимости. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. 

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Автор: Анна Манц
#госдума #донбасс #украина #бальбек #гражданская война #зеленский

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