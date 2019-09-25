США и Япония подписали соглашение о торговле на полях ГА ООН

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подписали в среду, 25 сентября, соглашение о торговле между двумя государствами на полях Генассамблеи ООН. Также стороны подписали соглашение о цифровой торговле.

В ходе церемония подписания Абэ напомнил, что Япония из всех стран больше всего вкладывается в американскую экономику. Кроме того, он надежду на то, что новые соглашения помогут укрепить экономическое сотрудничество Вашингтона и Токио.

Страны начали торговые переговоры после того, как Белый дом решил отказаться от участия в Транстихоокеанском партнерстве и сосредоточиться на заключении двусторонних договоренностей. В частности Трамп недоволен объемом и условиями импорта авто из Японии.