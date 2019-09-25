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США и Япония подписали соглашение о торговле на полях ГА ООН

США и Япония подписали соглашение о торговле на полях ГА ООН

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19:39   25 Сентября 2019
Весь мир

США и Япония подписали соглашение о торговле на полях ГА ООН

США и Япония подписали соглашение о торговле на полях ГА ООН
 
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подписали в среду, 25 сентября, соглашение о торговле между двумя государствами на полях Генассамблеи ООН. Также стороны подписали соглашение о цифровой торговле.
 
В ходе церемония подписания Абэ напомнил, что Япония из всех стран больше всего вкладывается в американскую экономику. Кроме того, он надежду на то, что новые соглашения помогут укрепить экономическое сотрудничество Вашингтона и Токио.
 
Страны начали торговые переговоры после того, как Белый дом решил отказаться от участия в Транстихоокеанском партнерстве и сосредоточиться на заключении двусторонних договоренностей. В частности Трамп недоволен объемом и условиями импорта авто из Японии.
 

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Автор: Алла Ларионова
#сша #япония #торговля

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