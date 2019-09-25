Роухани обвинил США в экономическом терроризме и пиратстве

Иранский глава Хасан Роухани раскритиковал действия американских властей прямо с трибуны Генеральной ассамблеи ООН, общие прения которой проходят в Нью-Йорке 25 сентября.

«Я выступаю от имени страны, которая противостоит самому безжалостному экономическому терроризму… Власти США, вводя экстерриториальные санкции и угрожая другим странам,… прибегли к международному пиратству, используя международную банковскую систему не по назначению», — заявил он.

Великобритания, Германия, Иран, Китай, Россия, США и Франция утвердили в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий. Договор предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Однако в 2018 году Вашингтон в одностороннем порядке покинул сделку ввел ограничительные меры против Тегерана.

8 мая текущего года, в годовщину выхода Штатов из СВПД, иранский президент Хасан Роухани заявил о приостановке выполнения ряда обязательств. Он указывал, что, если интересы республики будут обеспечены, то она вернется к выполнению.