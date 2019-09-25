Путин назвал «подкрутку» ЦБ показателей причиной снижения инфляции

Российский лидер Владимир Путин в среду, 25 сентября, в ходе совещания с правительством сообщил, что снижение инфляции в стране можно отчасти объяснить «подкруткой» Центробанком макроэкономических показателей. Ранее министр экономического развития Максим Орешкин отметил, что в начале октября инфляция будет ниже четырех процентов от целевого значения, к концу 2019 году понизится до 3,6 процента, а к началу 2020 года — до трех процентов.

По его словам, понижение происходит быстрее, чем ожидалось. Президент добавил, что «навес», который образовался в результате как раз недостаточно энергичной работы по реализации планов национальных проектов, известен, а Центральный банк в ожидании 700 миллиардов немножко подкрутил макроэкономические показатели.