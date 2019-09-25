«Коммунисты России» предупредили мир о пылающих кинотеатрах из-за комедии о Гитлере

Зампред партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович беседе с «Политикой Сегодня» приятно удивился запрету новой комедии про воображаемого Адольфа Гитлера «Кролик Джоджо» на территории России компанией «Двадцатый Век Фокс СНГ».

«Видимо, даже они поняли, что грань перешли настолько. Раны Великой Отечественной еще свежи. Люди [которые это помнят], слава богу, еще живы в нашей стране», — говорит Малинкович.

Тем не менее, во всем мире фильм выйдет в прокат: и те ветераны, что остались в живых найдут в себе силы прийти к дверям кинокомпании и закидать ее тухлыми помидорами за такие картины, уверен зампред.

«Они правильно сделали. Это позор! Просто позорище! А по всему миру что? Мне кажется, «Двадцатый Век Фокс» надо выгнать вообще, нам не нужны никакие «двадцатые веки фоксы». У нас всюду должен быть «Мосфильм», «Ленфильм» и студия Довженко!», — посетовал Малинкович.

Зампред добавил, важно, что американская кинокомпания одумалась именно сейчас. Поскольку такое кино может привести и к массовым волнениям. Люди, у которых осталась историческая память и совесть, будут сжигать кинотеатры в Израиле и в Германии. Так, американцы в очередной раз провоцируют новый раскол, считает политик. Европа издевается сама над собой, показывая такие фильмы.

«Главное, чтобы Россия была отделена от этого надежно. Пусть они там горят в аду все эти «двадцатые веки фоксы». Очень правильно, что они не пускают. Правильно, а что нам смотреть! Нам важно, чтобы такая мерзость не появлялась на наших экранах», — заметил Малинкович.

Если органы, которые заведуют культурой не в состоянии избавить экран от такого рода издевательствами, то на такой случай у партии есть особая комиссия. Ее участники занимаются просмотром кино и рецензированием, а затем выдвигают предложения по запрету кинокартин.

«Мы можем только радоваться, что нас боятся, и вот здесь «Двадцатый Век Фокс» прищемил свой поганый язык», — резюмировал собеседник агентства.

Картина производства Fox Searchlight Pictures, дистрибьютером которой выступила компания Walt Disney Studios Motion Pictures, рассказывает историю десятилетнего немецкого мальчика Джождо, который во время Второй мировой войны перевернул свое мировоззрение, когда обнаружил, что его мать-одиночка Рози прячет еврейскую девочку на чердаке. С помощью своего воображаемого друга в образе Адольфа Гитлера Джоджо должен противостоять своему слепому нацизму.

Картина не выйдет в российский прокат по решению «Двадцатый Век Фокс СНГ». О причинах отказа пока не сообщалось.