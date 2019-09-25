Путин объяснил спад уровня инфляции в России
Лидер российского государства Владимир Путин рассказал о причинах снижения инфляции на заседании с правительством 25 сентября.
Глава министерства экономического развития Максим Орешкин выступил с докладом на эту тему. По его словам, в начале октября инфляционные показатели будут ниже четырех процентов, а к концу года и вовсе упадут до 3,6. Инфляция снижается быстрее прогноза, подчеркнул министр.
«Это отчасти понятно, потому что мы знаем этот «навес», который образовался в результате как раз недостаточно энергичной работы по реализации планов нацпроектов. А Центральный банк в ожидании этих 700 миллиардов немножко подкрутил макроэкономические показатели. Вот и результат: инфляция ниже целевых показателей», — отреагировал президент.
Орешкин, в свою очередь, указал что в реальности ситуация «не совсем такая», на что Путин ответил:
«Я знаю, слышал ваши дискуссии. Извините, что вас перебил».