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19:15   25 Сентября 2019
Россия

Путин объяснил спад уровня инфляции в России

Путин объяснил спад уровня инфляции в России

Лидер российского государства Владимир Путин рассказал о причинах снижения инфляции на заседании с правительством 25 сентября.

Глава министерства экономического развития Максим Орешкин выступил с докладом на эту тему. По его словам, в начале октября инфляционные показатели будут ниже четырех процентов, а к концу года и вовсе упадут до 3,6. Инфляция снижается быстрее прогноза, подчеркнул министр.

«Это отчасти понятно, потому что мы знаем этот «навес», который образовался в результате как раз недостаточно энергичной работы по реализации планов нацпроектов. А Центральный банк в ожидании этих 700 миллиардов немножко подкрутил макроэкономические показатели. Вот и результат: инфляция ниже целевых показателей», — отреагировал президент.

Орешкин, в свою очередь, указал что в реальности ситуация «не совсем такая», на что Путин ответил:

«Я знаю, слышал ваши дискуссии. Извините, что вас перебил».

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Автор: Анна Манц
#путин #правительство #совещание #инфляция #орешкин

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