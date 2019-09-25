Депутат объяснил неприязнь Трампа к социализму тем, что Венесуэла мешает США

Американский глава Дональд Трамп заявил, что США никогда не станут социалистической страной. Политик считает, что за прошедший век социализм и коммунизм якобы повлекли смерти 100 миллионов человек.

«Америка никогда не станет социалистической страной. В последний век социализм и коммунизм убили 100 миллионов людей. К сожалению, мы видим в Венесуэле, что число погибших в этой стране растет», — заявил глава Белого дома.

Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров в беседе с ФАН объяснил, почему Трамп столь негативно воспринимает социализм. По мнению российского парламентария, для Трампа капиталистическая модель является базовой.

«Социализм — это все-таки узкая, фрагментарная попытка, идущая вразрез с тысячелетней логикой элитарного строительства общества», — заметил депутат Думы.

Собеседник агентства отметил, что тысячу лет общество строилось не как общество равных, а как общество подчиненных и хозяев. Парламентарий подчеркнул, что иерархия существовала всегда.

«И в этом плане Трамп защищает тысячелетнюю мировую позицию», — добавил Федоров.

Также парламентарий ГД отметил, что самостоятельность и независимость Венесуэлы раздражает Вашингтон, потому он и пытается всячески подавить «инакомыслие», так как США боятся, что и другие страны восстанут против них.

«Венесуэла мешает США, она создает прецедент такого партизанского восстания и демонстрирует, что можно не подчиняться американской вертикали власти», — заметил Федоров.

Напомним, венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо в январе текущего года незаконно провозгласил себя «исполняющим обязанности президента» Венесуэлы. Это самоназначение сразу же поддержали США и их сателлиты. Против выступили Россия, Китай, Турция и ряд других государств, поддержав законно избранного главу государства Николасу Мадуро.

Однако США в борьбе за влияние в Венесуэле решили ввязаться в информационные нападки. Так, западные СМИ распространили вброс о так называемом «золоте Мадуро», которое якобы вывозили из страны самолеты российского авиаперевозчика. Также был опубликован фейк о так называемой ЧВК «Вагнера», которую, будто бы направили в Каракас для охраны Мадуро. Вскоре эти сообщения опровергла Москва и Каракас, а также те издания, которые ее распространили.