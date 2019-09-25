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18:53   25 Сентября 2019
Весь мир

Генсек НАТО получил письмо от РФ по введению моратория на РСМД

Генсек НАТО получил письмо от РФ по введению моратория на РСМД

Представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску в среду, 25 сентября, сообщила, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил письмо от России по введению моратория на размещение РСМД. По ее словам, альянс не считает такое предложение заслуживающим доверия в связи с российской системой SSC-8, передает РИА Новости.

«Мы можем подтвердить, что генсек НАТО получил письмо от российских властей», — сказала Лунгеску.

Представитель НАТО добавила, что альянс слышал это предложение ранее, но оно «не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность на местах — РФ уже развернула SSC-8, чем нарушила договор о РСМД». Если Москва уничтожит систему SSC-8, тогда мораторий на развертывание рассмотрят в НАТО как реальное предложение, резюмировала Оана Лунгеску.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #нато # общество #рсмд

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