Генсек НАТО получил письмо от РФ по введению моратория на РСМД

Представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску в среду, 25 сентября, сообщила, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил письмо от России по введению моратория на размещение РСМД. По ее словам, альянс не считает такое предложение заслуживающим доверия в связи с российской системой SSC-8, передает РИА Новости.

«Мы можем подтвердить, что генсек НАТО получил письмо от российских властей», — сказала Лунгеску. Представитель НАТО добавила, что альянс слышал это предложение ранее, но оно «не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность на местах — РФ уже развернула SSC-8, чем нарушила договор о РСМД». Если Москва уничтожит систему SSC-8, тогда мораторий на развертывание рассмотрят в НАТО как реальное предложение, резюмировала Оана Лунгеску. #NATO Deputy Secretary General @Gottemoeller will travel to #Berlin ???????? on 26-27 September. She will deliver a keynote address at an event by @RANDEurope & @gmfus. Info for media: https://t.co/r3viOopfMC pic.twitter.com/iBxiRuwD9H — Oana Lungescu (@NATOpress) 25 сентября 2019 г.