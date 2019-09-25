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18:52   25 Сентября 2019
Россия

Захарова оценила стенограмму июльской беседы Трампа и Зеленского

Захарова оценила стенограмму июльской беседы Трампа и Зеленского

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала публикацию стенограммы телефонной беседы президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского.

Напомним, что июльский разговор лидеров вызвал громкий резонанс. Дело в том, что СМИ сообщали о неком давлении на Зеленского со стороны Трампа, который к тому же якобы требовал открытие уголовного дела против сына кандидата на пост главы США Джона Байдена. В связи с этим, глава Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси инициировала процедуру импичмента.

Захарова оценила стенограмму июньской беседы Трампа и Зеленского

«Эта такая работа у демократов в США выставлять свою страну на всемирное посмешище? А именно это с Конгрессом, Белым Домом и другими госструктурами сделала госпожа Пэлоси», — отреагировала Захарова в Facebook.

Она вспомнила о ситуации с основателем Wikileaks Джулианом Ассанжем, который обнародовал «тысячи материалов аналогичного характера». Следуя логике главы Палаты представителей, он  — «практически герой США». Однако, за что же тогда демократы на него «обиделись» до такой степени, что начали преследовать по всему миру, поинтересовалась Захарова. 

Захарова оценила стенограмму июньской беседы Трампа и Зеленского

Она предложила продолжить публиковать все, вплоть до стенограмм с закрытых заседаний ЦРУ, ФБР и Пентагона.

«Все в студию! Можно начать с перепечатки Викиликс… А вот потом и посмотрим, кто и как нарушал закон, о чем с дрожью в голосе вчера столько говорила Нэнси Пэлоси», — констатировала она.

Напомним, что Ассанж знаменит публикацией секретных материалов. С 2014 года он скрывался на территории лондонского посольства Эквадора, однако в апреле ему отказали в убежище и лишили гражданства. Так, его арестовали для экстрадиции в США.

Министерство юстициb США обвинило его по статье «Сговор с целью компьютерного взлома», а суд признал, что Ассанж нарушил условия освобождения по залог. 1 мая Королевский суд района Саутуарк в Лондоне приговорил его к заключению на срок 350 дней.

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Автор: Анна Манц
#захарова #сша #трамп #демократы #зеленский

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