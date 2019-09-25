Захарова оценила стенограмму июньской беседы Трампа и Зеленского

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала публикацию стенограммы телефонной беседы президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского.

Напомним, что июльский разговор лидеров вызвал громкий резонанс. Дело в том, что СМИ сообщали о неком давлении на Зеленского со стороны Трампа, который к тому же якобы требовал открытие уголовного дела против сына кандидата на пост главы США Джона Байдена. В связи с этим, глава Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси инициировала процедуру импичмента.

«Эта такая работа у демократов в США выставлять свою страну на всемирное посмешище? А именно это с Конгрессом, Белым Домом и другими госструктурами сделала госпожа Пэлоси», — отреагировала Захарова в Facebook.

Она вспомнила о ситуации с основателем Wikileaks Джулианом Ассанжем, который обнародовал «тысячи материалов аналогичного характера». Следуя логике главы Палаты представителей, он — «практически герой США». Однако, за что же тогда демократы на него «обиделись» до такой степени, что начали преследовать по всему миру, поинтересовалась Захарова.

Она предложила продолжить публиковать все, вплоть до стенограмм с закрытых заседаний ЦРУ, ФБР и Пентагона.

«Все в студию! Можно начать с перепечатки Викиликс… А вот потом и посмотрим, кто и как нарушал закон, о чем с дрожью в голосе вчера столько говорила Нэнси Пэлоси», — констатировала она.

Напомним, что Ассанж знаменит публикацией секретных материалов. С 2014 года он скрывался на территории лондонского посольства Эквадора, однако в апреле ему отказали в убежище и лишили гражданства. Так, его арестовали для экстрадиции в США.

Министерство юстициb США обвинило его по статье «Сговор с целью компьютерного взлома», а суд признал, что Ассанж нарушил условия освобождения по залог. 1 мая Королевский суд района Саутуарк в Лондоне приговорил его к заключению на срок 350 дней.