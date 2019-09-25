Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Захарова оценила стенограмму июньской беседы Трампа и Зеленского

Захарова оценила стенограмму июньской беседы Трампа и Зеленского

 Росморпорт и «Пелла» построят ледокол

Росморпорт и «Пелла» построят ледокол

Зеленский рассказал о своих «заданиях» на посту главы Украины

Зеленский рассказал о своих «заданиях» на посту главы Украины

 Абхазия высказалась за первое международное направление из аэропорта Сухума в РФ

Абхазия высказалась за первое международное направление из аэропорта Сухума в РФ

Генсек НАТО получил письмо от РФ по введению моратория на РСМД

Генсек НАТО получил письмо от РФ по введению моратория на РСМД

 МИД Германии опроверг выдачу виз жителям Донбасса с российскими паспортами

МИД Германии опроверг выдачу виз жителям Донбасса с российскими паспортами
Захарова оценила стенограмму июньской беседы Трампа и Зеленского

Захарова оценила стенограмму июньской беседы Трампа и Зеленского

 Росморпорт и «Пелла» построят ледокол

Росморпорт и «Пелла» построят ледокол

Зеленский рассказал о своих «заданиях» на посту главы Украины

Зеленский рассказал о своих «заданиях» на посту главы Украины

 Абхазия высказалась за первое международное направление из аэропорта Сухума в РФ

Абхазия высказалась за первое международное направление из аэропорта Сухума в РФ

Генсек НАТО получил письмо от РФ по введению моратория на РСМД

Генсек НАТО получил письмо от РФ по введению моратория на РСМД

 МИД Германии опроверг выдачу виз жителям Донбасса с российскими паспортами

МИД Германии опроверг выдачу виз жителям Донбасса с российскими паспортами
18:23   25 Сентября 2019
Россия

Росморпорт и «Пелла» построят ледокол

Росморпорт и «Пелла» построят ледокол

Представитель предприятия в среду, 25 сентября, сообщил, что «Росморпорт» и судостроительный завод «Пелла» заключили контракт на строительство ледокола мощностью 18 МВт за 7,54 миллиарда рублей. По его словам, линейный дизель-электрический ледокол проекта 21900М2 построят в соответствии с комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, чтобы обеспечить круглогодичную работу замерзающих морских портов Дальневосточного бассейна.

Стоимость работ по контракту составит 7,54 миллиарда рублей. Деньги выделят из федерального бюджета. Судно планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. В 2012-2016 годах по заказу «Росморпорта» на Выборгском судостроительном заводе построили три современных линейных дизель-электрических ледокола «Владивосток», «Мурманск» и «Новороссийск».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #ледокол

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...