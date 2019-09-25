Росморпорт и «Пелла» построят ледокол

Представитель предприятия в среду, 25 сентября, сообщил, что «Росморпорт» и судостроительный завод «Пелла» заключили контракт на строительство ледокола мощностью 18 МВт за 7,54 миллиарда рублей. По его словам, линейный дизель-электрический ледокол проекта 21900М2 построят в соответствии с комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, чтобы обеспечить круглогодичную работу замерзающих морских портов Дальневосточного бассейна.

Стоимость работ по контракту составит 7,54 миллиарда рублей. Деньги выделят из федерального бюджета. Судно планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. В 2012-2016 годах по заказу «Росморпорта» на Выборгском судостроительном заводе построили три современных линейных дизель-электрических ледокола «Владивосток», «Мурманск» и «Новороссийск».