Президент Ирака с трибуны ООН заявил о масштабном восстановлении страны

Иракский лидер Бархам Салех в среду, 25 сентября, в ходе заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил о масштабном проекте по восстановлению инфраструктуры страны, которая разрушилась в результате долгих лет войны. По его словам, правительство Ирака несколько дней назад утвердило проект закона о создании совета по восстановлению страны​​​.

​​​«Мы надеемся, что этот закон одобрит парламент», — добавил президент.