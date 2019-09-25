Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Захарова оценила стенограмму июньской беседы Трампа и Зеленского

Захарова оценила стенограмму июньской беседы Трампа и Зеленского

 Росморпорт и «Пелла» построят ледокол

Росморпорт и «Пелла» построят ледокол

Зеленский рассказал о своих «заданиях» на посту главы Украины

Зеленский рассказал о своих «заданиях» на посту главы Украины

 Абхазия высказалась за первое международное направление из аэропорта Сухума в РФ

Абхазия высказалась за первое международное направление из аэропорта Сухума в РФ

Генсек НАТО получил письмо от РФ по введению моратория на РСМД

Генсек НАТО получил письмо от РФ по введению моратория на РСМД

 МИД Германии опроверг выдачу виз жителям Донбасса с российскими паспортами

МИД Германии опроверг выдачу виз жителям Донбасса с российскими паспортами
Захарова оценила стенограмму июньской беседы Трампа и Зеленского

Захарова оценила стенограмму июньской беседы Трампа и Зеленского

 Росморпорт и «Пелла» построят ледокол

Росморпорт и «Пелла» построят ледокол

Зеленский рассказал о своих «заданиях» на посту главы Украины

Зеленский рассказал о своих «заданиях» на посту главы Украины

 Абхазия высказалась за первое международное направление из аэропорта Сухума в РФ

Абхазия высказалась за первое международное направление из аэропорта Сухума в РФ

Генсек НАТО получил письмо от РФ по введению моратория на РСМД

Генсек НАТО получил письмо от РФ по введению моратория на РСМД

 МИД Германии опроверг выдачу виз жителям Донбасса с российскими паспортами

МИД Германии опроверг выдачу виз жителям Донбасса с российскими паспортами
18:10   25 Сентября 2019
Весь мир

Президент Ирака с трибуны ООН заявил о масштабном восстановлении страны

Президент Ирака с трибуны ООН заявил о масштабном восстановлении страны

Иракский лидер Бархам Салех в среду, 25 сентября, в ходе заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил о масштабном проекте по восстановлению инфраструктуры страны, которая разрушилась в результате долгих лет войны. По его словам, правительство Ирака несколько дней назад утвердило проект закона о создании совета по восстановлению страны​​​.

​​​«Мы надеемся, что этот закон одобрит парламент», — добавил президент.

Совет займется вопросами восстановления крупных инфраструктурных объектов Ирака с участием властей, а также иракского и иностранного частного сектора. Салех отметил, что закон должен обеспечить законодательную базу для инвестиций, а это позволит гарантировать иракцам не только предоставление государственных услуг, но и создание новых рабочих мест.

«Мы стремимся превратить Ирак из арены насилия в экономический узел региона», — резюмировал президент.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#ирак #оон #страна #салех

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...