Президент Ирака с трибуны ООН заявил о масштабном восстановлении страны
Иракский лидер Бархам Салех в среду, 25 сентября, в ходе заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил о масштабном проекте по восстановлению инфраструктуры страны, которая разрушилась в результате долгих лет войны. По его словам, правительство Ирака несколько дней назад утвердило проект закона о создании совета по восстановлению страны.
«Мы надеемся, что этот закон одобрит парламент», — добавил президент.
Совет займется вопросами восстановления крупных инфраструктурных объектов Ирака с участием властей, а также иракского и иностранного частного сектора. Салех отметил, что закон должен обеспечить законодательную базу для инвестиций, а это позволит гарантировать иракцам не только предоставление государственных услуг, но и создание новых рабочих мест.
«Мы стремимся превратить Ирак из арены насилия в экономический узел региона», — резюмировал президент.