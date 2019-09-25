МИД Германии опроверг выдачу виз жителям Донбасса с российскими паспортами

Министерство иностранных дел Германии опровергло информацию немецких СМИ о выдачевиз жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с российскими паспортами в упрощенном порядке.

«Заявления, согласно которым правительство ФРГ не делает различий между российскими паспортами и теми, которые выдаются в Донецке и Луганске, не соответствуют правде», — заявил представитель МИД страны Райнер Бройль.

По данным внешнеполитического ведомства Германии, ни одного случая выдачи виз жителям ДНР с российским паспортом не зафиксировано.

Ранее газета Bild писала, что с апреля немецкие консульства выдали почти 100 тысяч виз гражданам России, и «неизвестно, сколько из них выдали жителям ДНР и ЛНР».

Напомним, 24 апреля российский лидер Владимир Путин подписал указ, который упрощает жителям юго-восточных регионов Украины получение гражданства России. Говоря об указе, президент заявил, что у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы.

Позднее действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей.