Участники встречи по СВПД подтвердили приверженность сохранению сделки с Ираном

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в среду, 25 сентября, сообщила, что участники министерской встречи по Совместному всеобъемлющему плану действий в Нью-Йорке подтвердили приверженность сохранению договора и готовность сообща работать над преодолением возникших трудностей.

По ее словам, стороны напомнили, что СВПД — один из ключевых элементов глобальной архитектуры нераспространения. Участники министерской встречи подчеркнули важность не только полного, но и эффективного выполнения СВПД.

