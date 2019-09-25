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17:54   25 Сентября 2019
Весь мир

Участники встречи по СВПД подтвердили приверженность сохранению сделки с Ираном

Участники встречи по СВПД подтвердили приверженность сохранению сделки с Ираном

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в среду, 25 сентября, сообщила, что участники министерской встречи по Совместному всеобъемлющему плану действий в Нью-Йорке подтвердили приверженность сохранению договора и готовность сообща работать над преодолением возникших трудностей.

По ее словам, стороны напомнили, что СВПД — один из ключевых элементов глобальной архитектуры нераспространения. Участники министерской встречи подчеркнули важность не только полного, но и эффективного выполнения СВПД.

«Подтвердили намерение продолжать все усилия, чтобы сохранить соглашение, которое представляет интерес для всех», —  сказала Могерини.

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Автор: Анатолий Кубарев
#иран #могерини #общество #свпд

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