Исследование числа ботов в Instagram губернаторов оказалось пустышкой

Недавно РБК опубликовало исследование Центра политической конъюнктуры о количестве ботов, подписанных на Instagram-аккаунты глав российских регионов. Однако правды в нем оказалось не так уж и много, сообщил телеканал «360».

Эксперты ЦПК при составлении рейтинга воспользовались бесплатным сервисом IG Audit, который якобы вычисляет количество ботов среди подписчиков. В «инструкции» портала указано, что он анализирует активность только десяти процентов подписавшихся пользователей. Для более качественной оценки у него попросту не хватает мощностей.

Но существует ряд проблем. Так, в армию «ботов» сервис записывает закрытые аккаунты, пользователей без аватарки, тех, кто выкладывает материалы менее раза в месяц или не комментирует чужие публикации. В список также входят те люди, которые имеют несколько аккаунтов в социальной сети.

При этом, рекламные страницы с легкостью могут стать для IG Audit «активными» подписчиками и реальными людьми. К тому же, при обновлении страницы сервис демонстрирует совершенно разные результаты. На основании лишь этих фактов «исследование» становится очень сомнительным.

Основатель SMM-агентства KOWA Agency Анастасия Ковалева убеждена, что подобные программы не способны провести достоверный анализ Instagram-аккаунта. По ее словам, при срезе аудитории в десять процентов из поля зрения пропадает огромное количество людей.

Специалист по продвижению в Instagram рекламного агентства Media Sales&Marketing Светлана Шестопалова заметила, что рекламные аккаунты могут подписаться на пользователя без его желания.

«Если вы ежедневно не отслеживаете вручную, кто вас лайкает и комментирует, то сложно составить реальную картину активности в вашей странице», — подчеркнула она.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников напомнил, что количество подписчиков и лайков — это KPI пресс-службы, но не показатель работы губернатора. Реальные результаты работы регионального главы — это качество жизни населения, оказание услуг ЖКХ, криминал, но не количество реальных подписчиков в социальной сети.