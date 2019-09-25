Совет ООН по правам человека отказался слушать доклад россиян о пытках в Ливии

Главе Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), журналисту Александру Малькевичу не позволили выступить в Женеве на сессии Совета ООН по правам человека с докладом о пытках и других случая нарушений прав человека незаконным правительством национального согласия (ПНС). Об этом рассказал сам Малькевич, слова которого в среду, 25 сентября, приводит ФАН. Он отметил, что, ознакомившись с текстом доклада заранее, организаторы сессии «неожиданным образом» решили поменять программу заседания.

«После моего короткого выступления расширенное заседание по ситуации в Ливии было сокращено вдвое, а ранее согласованный и заявленный мой доклад был вообще отменен», — заметил Малькевич.

Фактически представителю РФ запретили выступить на площадке с рассказом о том, что на самом деле происходит сегодня в Ливии, о том, в каких условиях в этой африканской стране содержатся сотни иностранных граждан, включая двух россиян — Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Глава ФЗНЦ отметил, что выступление спецпредставителя генсека ООН по Ливии Гасана Саламе также пытались сорвать. По словам журналиста, он поднимал действительно серьезные вопросы, говоря, что в стране фактически сейчас правят бандиты.

«Однако большинство спикеров, выступавших после него, мне показалось, пытались просто заболтать его речь. Они слили ценное время своими пространными рассуждениями о необходимости переговоров и восстановлении мира в Ливии. Никаких конструктивных предложений не высказывалось», — пояснил Малькевич.

Так же глава ФЗНЦ добавил, что только от некоторых НКО, которым удалось выступить в Женеве, исходили какие-то конструктивные идеи. К примеру, они высказались за создание международного трибунала по преступлениям в ливийском государстве.

«В ходе обсуждения этого вопроса я активно выступал с места. Однако большего мне не позволили. Доклад, который я подготовил и, пройдя все необходимые бюрократические процедуры Совета, сдал сегодня утром секретариату в 25 экземплярах, мне прочитать не дали», — подчеркнул Малькевич.

В мае этого года силами Правительства национального согласия (ПНС) в Ливии были похищены двое россиян — социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Суайфан, которые являются сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей. Они проводили в стране социологическое исследование с разрешения местных властей, но из-за их последующих действий свою работу завершить не смогли.

Ранее ФЗНЦ обратился к российским правоохранительным органам с просьбой проверить информацию о возможной причастности «Проект.Медиа» к задержанию россиян. Фонд просит провести проверку и допросить сотрудников «Проект.Медиа», «Центра Досье» и имеющих отношение к «расследованию» лиц.