Замглавы МИД РФ обсудил с главой Аудиторского бюро Ливии ситуацию в республике

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов принял президента Аудиторского бюро Ливии Х.А. Шекшека, который прибыл в Москву по приглашению Счетной палаты РФ.

Об этом говорится на сайте МИД РФ в среду, 25 сентября. В ходе беседы, в которой также участвовали член Палаты депутатов Ливии Ашур Бен Нафаа и временный поверенный в делах Ливии в Москве Мустафа Абу-Саеда, обсуждались ситуация в Ливии и перспективы урегулирования военно-политического конфликта в африканской республике.

Российская сторона подтвердила принципиальную позицию в пользу налаживания инклюзивного национального диалога в Ливии при содействии ООН в интересах борьбы с терроризмом и обеспечения суверенитета государства. Стороны также затронули ряд актуальных вопросов российско-ливийских связей.