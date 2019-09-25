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17:40   25 Сентября 2019
Россия

Лавров рассказал подробности беседы с Зеленским

Лавров рассказал подробности беседы с Зеленским

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским была затронута тема гражданской войны на Украине.

Лавров и Зеленский смогли провести краткий разговор в рамках Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Глава МИД подчеркнул, что это была именно беседа, а не переговоры.

«Мы обсудили, где мы находимся, с обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию на Донбассе в соответствии с минскими договоренностями. Главное, что президент Украины это сказал», — рассказал Лавров.

Ранее источник в офисе лидера Украины сообщал, что собеседники затронули тему встречи «нормандской четверки», в которую входят Россия, Украина, Франция и Германия.

Лавров рассказал подробности беседы с Зеленским

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. В те года регионы не приняли государственный переворот и объявили о своей независимости. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети.

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Автор: Анна Манц
#донбасс #украина #мид #лавров #гражданская война #зеленский

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