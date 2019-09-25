Путин запретил забрасывать отрасли экономики деньгами
Глава российского государства Владимир Путин призвал направлять экономическим отраслям необходимое для эффективной работы количество средств , а не «забрасывать их деньгами».
«Просто если отрасли к чему-то не готовы, то не нужно забрасывать их деньгами. Нужно направлять такой объем средств в экономику, который эффективно начнет работать, а не будет приводить просто к повышению цен», — сказал он на правительственном совещании.
Вместе с тем, президент поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву проконтролировать данный вопрос.
Стоит отметить, что ранее на совещании глава министерства экономического развития Максим Орешкин заявил, что расходы бюджета страны соответствуют графику.