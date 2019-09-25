Путин запретил забрасывать отрасли экономики деньгами

Глава российского государства Владимир Путин призвал направлять экономическим отраслям необходимое для эффективной работы количество средств , а не «забрасывать их деньгами».

«Просто если отрасли к чему-то не готовы, то не нужно забрасывать их деньгами. Нужно направлять такой объем средств в экономику, который эффективно начнет работать, а не будет приводить просто к повышению цен», — сказал он на правительственном совещании.