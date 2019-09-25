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17:35   25 Сентября 2019
Весь мир

Глава МИД Ирана позитивно оценил встречу пятерки по СВПД

Глава МИД Ирана позитивно оценил встречу пятерки по СВПД

Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в среду, 25 сентября, назвал хорошей состоявшуюся на полях Генеральной ассамблеи ООН встречу «пятерки» по Совместному всеобъемлющему плану действий.

«Это была хорошая встреча», — сказал глава МИД Ирана.

Помимо Зарифа во встрече поучаствовали российский, китайский французский и немецкий министры иностранных дел, а также верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

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Автор: Анатолий Кубарев
#иран #оон #общество #свпд

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