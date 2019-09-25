Глава МИД Ирана позитивно оценил встречу пятерки по СВПД
Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в среду, 25 сентября, назвал хорошей состоявшуюся на полях Генеральной ассамблеи ООН встречу «пятерки» по Совместному всеобъемлющему плану действий.
«Это была хорошая встреча», — сказал глава МИД Ирана.
Помимо Зарифа во встрече поучаствовали российский, китайский французский и немецкий министры иностранных дел, а также верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
???????? С.В.#Лавров принял участие в министерской встрече «пятерки» и Ирана по #СВПД. ???????? ????????#Россия #Иран #Китай #Франция #Германия #Великобритания #ООН #МИД #UNGA74 #UNGA2019 #НьюЙорк pic.twitter.com/FcFyOpjqnF— МИД России ???????? (@MID_RF) 25 сентября 2019 г.