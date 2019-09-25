Президент России поручил обеспечить запасы топлива для прохождения отопительного сезона

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил обеспечить необходимые запасы топлива на время отопительного сезона в регионах страны.

«Я прошу вас самым внимательным образом за этим наблюдать», — заявил он в среду, 25 сентября, в ходе совещанич с членами правительства в ответ на доклады министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева и министра энергетики Александра Новака о подготовке к грядущей зиме.

Глава государства напомнил, что в данном вопросе в России есть абсолютно проблемные регионы. Потому, отметил он, необходимо, чтобы все было в полном объеме. Открывая встречу с правительством РФ, Путин подчеркнул, что ряд российских субъектов столкнулся со сбоями при подготовке ЖКХ к отопительному сезону.