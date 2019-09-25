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17:02   25 Сентября 2019
Россия

Президент России поручил обеспечить запасы топлива для прохождения отопительного сезона

Президент России поручил обеспечить запасы топлива для прохождения отопительного сезона

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил обеспечить необходимые запасы топлива на время отопительного сезона в регионах страны.

«Я прошу вас самым внимательным образом за этим наблюдать», — заявил он в среду, 25 сентября, в ходе совещанич с членами правительства в ответ на доклады министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева и министра энергетики Александра Новака о подготовке к грядущей зиме.

Глава государства напомнил, что в данном вопросе в России есть абсолютно проблемные регионы. Потому, отметил он, необходимо, чтобы все было в полном объеме. Открывая встречу с правительством РФ, Путин подчеркнул, что ряд российских субъектов столкнулся со сбоями при подготовке ЖКХ к отопительному сезону.

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Автор: Алла Ларионова
#путин #правительство #отопительный сезон

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