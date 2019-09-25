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17:04   25 Сентября 2019
Весь мир

Меркель раскритиковала речь 16-летней экоактивистки Тунберг в ООН

Меркель раскритиковала речь 16-летней экоактивистки Тунберг в ООН

Канцлер ФРГ Ангела Меркель указала на недостатки в выступлении 16-летней экоактивистки Греты Тунберг в ООН по защите климата.  По словам главы Германии, активистка не упомянула о том, как современные технологии помогают сохранить экологию. Речь идет об альтернативной энергетике.

Однако Меркель отметила, что в целом выступление девочки ее тронуло. При этом комментарий канцлера негативно восприняли левые политики Германии. Депутата бундестага от партии зеленых Лиза Бадум считает, что власть сама же и препятствует внедрению новых технологий в энергетике.

Ранее эмоциональная речь шведской школьницы на саммите ООН вызвало широкий общественный резонанс. Девушка обвинила мировых лидеров в том, что ничего не делают для спасения климата,а думаю лишь о деньгах.

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Автор: Арсений Аскольский
#меркель #оон

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