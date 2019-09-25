Спецпредставитель США по Афганистану планирует встречу с российскими коллегами

Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад в среду, 25 сентября, сообщил, что планирует встретиться с российскими коллегами на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Журналисты спросили у Халилзада, когда он планирует встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым или членами российской делегации​​​.

«Думаю, что сегодня», — ответил спецпредставитель США по Афганистану.