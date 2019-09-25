Спецпредставитель США по Афганистану планирует встречу с российскими коллегами
Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад в среду, 25 сентября, сообщил, что планирует встретиться с российскими коллегами на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Журналисты спросили у Халилзада, когда он планирует встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым или членами российской делегации.
«Думаю, что сегодня», — ответил спецпредставитель США по Афганистану.
???????? С.В.#Лавров принял участие в министерской встрече «пятерки» и Ирана по #СВПД. ???????? ????????#Россия #Иран #Китай #Франция #Германия #Великобритания #ООН #МИД #UNGA74 #UNGA2019 #НьюЙорк pic.twitter.com/FcFyOpjqnF— МИД России ???????? (@MID_RF) 25 сентября 2019 г.