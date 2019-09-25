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16:45   25 Сентября 2019
Весь мир

Правительство Германии получило послание Путина по РСМД

Правительство Германии получило послание Путина по РСМД

Германское правительство получило послание президента России Владимира Путина с инициативой ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В Берлине намерены изучить его вместе с партнерами по НАТО и Евросоюзу. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кабмина ФРГ.

«Я могу вам подтвердить, что правительство ФРГ получило послание российского президента. По нашим сведениям, и другие союзники и партнеры получили подобное письмо», — рассказал собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что Германия вместе с партнерами и союзниками долго и активно выступала за то, чтобы РФ полностью и подконтрольно отказалась от нарушающих договоренности боевых систем, чтобы сохранить Договор РСМД.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году лидерами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Договор запрещал производство, использование и хранение баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности и распространялся на ракеты с обычным и ядерным зарядом. В прошлом году США объявили о выходе из договора, оформив официально это в августе 2019 года. Штаты обвинили Россию в нарушении его условий. В Москве назвали обвинения Вашингтона необоснованными.

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Автор: Алла Ларионова
#нато #германия #дрсмд

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