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16:58   25 Сентября 2019
Россия

Путин поручил проработать все обращения пострадавших от паводка в Приангарье

Путин поручил проработать все обращения пострадавших от паводка в Приангарье

Глава государства Владимир Путин заявил, что все обращения жителей Приангарья, пострадавших от паводка этим летом,  должны быть позитивно решены, этот вопрос будет обсуждаться в ближайшее время на совещании.

Путин напомнил, что, когда последний раз посещал Иркутскую область, к нему обратились многие жители региона. 

«Я просил тогда своих коллег… каждому взять долю этих обращений для реализации. Я просто уже по опыту знаю, как только внимание к этому ослабевает, так и угасает интерес к выполнению подобных обращений», — отметил президент.

Ранее состоялся разговор Путина с полпредом президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло. Он обещал взять ситуацию под личный контроль. В ближайшее время состоится заседание, на котором Меняйло доложит, «что делается по каждому из этих обращений»

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #политика #паводок #иркутская область

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