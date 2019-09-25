Путин поручил проработать все обращения пострадавших от паводка в Приангарье

Глава государства Владимир Путин заявил, что все обращения жителей Приангарья, пострадавших от паводка этим летом, должны быть позитивно решены, этот вопрос будет обсуждаться в ближайшее время на совещании.

Путин напомнил, что, когда последний раз посещал Иркутскую область, к нему обратились многие жители региона.

«Я просил тогда своих коллег… каждому взять долю этих обращений для реализации. Я просто уже по опыту знаю, как только внимание к этому ослабевает, так и угасает интерес к выполнению подобных обращений», — отметил президент.

Ранее состоялся разговор Путина с полпредом президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло. Он обещал взять ситуацию под личный контроль. В ближайшее время состоится заседание, на котором Меняйло доложит, «что делается по каждому из этих обращений»