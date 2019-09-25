США расширили санкционные списки по Ирану

Представитель американского министерства финансов в среду, 25 сентября, сообщил, что Вашингтон расширил санкционные списки по Ирану, включив шесть компаний и пять физических лиц. Под санкции США попали китайские компании COSCO Shipping Tanker (Dalian) Co​​​., COSCO Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co. и CHINA CONCORD PETROLEUM CO.

Американский государственный секретарь Майк Помпео в ходе выступления на конференции в Нью-Йорке сообщил, что санкции против компаний и руководителей ввели за доставку нефти из Ирана. По его словам, США предупреждали Китай и другие страны о последствиях сотрудничества с Ираном.

«Мы будем вводить санкции в ответ на любые нарушения санкций США», — подчеркнул госсекретарь.

Вашингтон в 2018 году в одностороннем порядке вышел из соглашения о ядерной программе Ирана, поэтому США вновь ввели санкции против Тегерана, включая вторичные. Белый дом рассчитывал максимально сократить экспорт иранской нефти.