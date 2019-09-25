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Зеленский рассказал о своих «заданиях» на посту главы Украины

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16:42   25 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский рассказал о своих «заданиях» на посту главы Украины

Зеленский рассказал о своих «заданиях» на посту главы Украины

Глава украинского государства Владимир Зеленский рассказал о своих «заданиях» на посту президента, выступая на заседании Генеральной ассамблеи ООН. Событие проходит в Нью-Йорке 25 сентября.

«Завершение войны, возвращение всех оккупированных украинских территорий и господство мира являются моим заданием», — произнес он.

Однако они не могут быть выполнены ценой жизни украинцев или свободы и права Украины на собственный выбор, подчеркнул Зеленский.

Зеленский рассказал о своих «заданиях» на посту главы Украины

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. В те года регионы не приняли государственный переворот и объявили о своей независимости. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети.

Зеленский рассказал о своих «заданиях» на посту главы Украины

Крымский полуостров вернулся в состав России в марте 2014 года. Решение было принято жителями территориальной единицы. На референдуме более 90 процентов населения высказалось за присоединение к Российской Федерации. Вся передача территории соответствовала законам, нормам и правилам внутреннего и международного права. Однако Украина и страны, которые ее поддерживают, считают полуостров незаконно отобранным.

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Автор: Анна Манц
#украина #война #га оон #зеленский

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