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Ходорковский «приложил руку» к письму священников в поддержку осужденных «оппозиционеров»

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 Президент России поручил обеспечить запасы топлива для прохождения отопительного сезона

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Зеленский рассказал о своих «заданиях» на посту главы Украины

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 Абхазия высказалась за первое международное направление из аэропорта Сухума в РФ

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 Спецпредставитель США по Афганистану планирует встречу с российскими коллегами

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16:52   25 Сентября 2019
Политика

Вице-спикер Госдумы Толстой стал новым экспертом «Царьграда»

Вице-спикер Госдумы Толстой стал новым экспертом «Царьграда»

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой вместе с замглавы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константином Малофеевым и гостями нового проекта телеканала Царьград «Русская мечта» разберется в желаниях современной молодежи и России в целом.

В первом цикле программ Толстой обозначил несколько острых моментов современной истории России. Вице-спикеры Госдумы отмечает тревожные симптомы, которые в другие исторические периоды предшествовали падению государства.

Главная проблема — в отсутствии идеи, уверен он. Основной ведущий передачи Малофеев  считает, что «русскую мечту» можно заставить снова прийти в движение и добавить ей энергии.

«Новый проект Царьграда — цикл передач «Русская мечта» - это не литература, и не интеллигентские мечтания, это политический проект», — интригует Малафеев.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#царьград

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