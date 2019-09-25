Вице-спикер Госдумы Толстой стал новым экспертом «Царьграда»
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой вместе с замглавы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константином Малофеевым и гостями нового проекта телеканала Царьград «Русская мечта» разберется в желаниях современной молодежи и России в целом.
В первом цикле программ Толстой обозначил несколько острых моментов современной истории России. Вице-спикеры Госдумы отмечает тревожные симптомы, которые в другие исторические периоды предшествовали падению государства.
Главная проблема — в отсутствии идеи, уверен он. Основной ведущий передачи Малофеев считает, что «русскую мечту» можно заставить снова прийти в движение и добавить ей энергии.
«Новый проект Царьграда — цикл передач «Русская мечта» - это не литература, и не интеллигентские мечтания, это политический проект», — интригует Малафеев.