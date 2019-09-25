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16:28   25 Сентября 2019
Россия

Лавров и Зеленский обсудили «нормандскую встречу»

Лавров и Зеленский обсудили «нормандскую встречу»

Украинский президент Владимир Зеленский и глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров обсудили встречу в «нормандском формате», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в офисе главы Украины 25 сентября.

Отмечается, что беседа была короткой, ее инициатором выступил российский министр. Она состоялась в рамках торжественного приема от имени президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке.

«Коротко обсудили [«нормандский формат»]», — уточнил собеседник агентства.

Лавров и Зеленский обсудили «нормандскую встречу»

Напомним, что на приеме, в частности, присутствовали сам американский лидер, его коллега из Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Ранее Зеленский поделился ожиданиями от встречи с главами стран-участниц «нормандской четверки». По его мнению, событие затронет конкретные вопросы и будет сложным.

«Мы хотим с этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны [на Украине] и возвращения наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать», — отметил украинский глава.

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Автор: Анна Манц
#россия #украина #лавров #нью-йорк #нормандская четверка #зеленский

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