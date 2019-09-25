Лавров и Зеленский обсудили «нормандскую встречу»
Украинский президент Владимир Зеленский и глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров обсудили встречу в «нормандском формате», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в офисе главы Украины 25 сентября.
Отмечается, что беседа была короткой, ее инициатором выступил российский министр. Она состоялась в рамках торжественного приема от имени президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке.
«Коротко обсудили [«нормандский формат»]», — уточнил собеседник агентства.
Напомним, что на приеме, в частности, присутствовали сам американский лидер, его коллега из Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.
Ранее Зеленский поделился ожиданиями от встречи с главами стран-участниц «нормандской четверки». По его мнению, событие затронет конкретные вопросы и будет сложным.
«Мы хотим с этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны [на Украине] и возвращения наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать», — отметил украинский глава.