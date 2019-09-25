Абхазия высказалась за первое международное направление из аэропорта Сухума в РФ

Абхазский министр иностранных дел Даур Кове в среду, 25 сентября, сообщил, что первые международные полеты из аэропорта Сухума после реконструкции можно сделать в РФ. Ранее власти страны в ходе заседания кабинета министров решили восстановить сухумский аэропорт для международного авиасообщения​​​.

Аэропорту придали статус совместного базирования и присвоили международный код URAS, где первая буква обозначает постсоветское пространство, а вторая — ростовскую воздушную зону. После министр иностранных дел Грузии заявил, что планируемый запуск международных рейсов из аэропорта Сухума противоречит не только правилам Международной организации гражданской авиации, но и грузинскому законодательству.

По словам Кове, открытие аэропорта достаточно давно и активно обсуждали на разных уровнях в Абхазии. Однако в 2019 году наметились определенные подвижки в этом вопросе.