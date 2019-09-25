Путин начал встречу с кабмином с вопросов об отопительном сезоне
Российский президент Владимир Путин начал правительственное совещание 25 сентября с проблем в сфере отопления.
«Первый вопрос, безусловно, о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону», — сказал он.
Глава государства в курсе, что в ряде российских субъектов «столкнулись со сбоями, с проблемами».
«Знаю, что в некоторых регионах уже столкнулись с проблемами»: Путин начал совещание с правительством с холодов и включения отопления pic.twitter.com/jvX3UWQBoI— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 25, 2019