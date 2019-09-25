Российский президент Владимир Путин начал правительственное совещание 25 сентября с проблем в сфере отопления.

«Первый вопрос, безусловно, о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону», — сказал он.

Глава государства в курсе, что в ряде российских субъектов «столкнулись со сбоями, с проблемами».