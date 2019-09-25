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 Президент России поручил обеспечить запасы топлива для прохождения отопительного сезона

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 Абхазия высказалась за первое международное направление из аэропорта Сухума в РФ

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 Спецпредставитель США по Афганистану планирует встречу с российскими коллегами

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16:15   25 Сентября 2019
Россия

Путин начал встречу с кабмином с вопросов об отопительном сезоне

Путин начал встречу с кабмином с вопросов об отопительном сезоне

Российский президент Владимир Путин начал правительственное совещание 25 сентября с проблем в сфере отопления.

«Первый вопрос, безусловно, о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону», — сказал он.

Глава государства в курсе, что в ряде российских субъектов «столкнулись со сбоями, с проблемами».

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Автор: Анна Манц
#путин #правительство #отопление #совещание

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