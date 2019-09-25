Член СПЧ оценил предложение о запрете для россиян участвовать в лотерее грин-карт

Член СПЧ Александр Брод оценил предложение Госдумы о запрете для россиян участвовать в лотерее грин-карт. По словам Александра Брода, такой ответ не будет являться зеркальным и уместным по отношению к США.

Член СПЧ отметил, что невыдача виз российским дипломатам со стороны США является недружественным шагом, который не пойдет на пользу отношениям с Россией. Но если необходимо ответить на такие действия, то Александр Брод рекомендовал бы точно так же не выдать визы американским дипломатам, которые намереваются посетить РФ с официальным визитом.

Член Совета по правам человека также отметил, что какой-то ответ от России должен последовать, но предложение депутата Госдумы будет здесь неуместным. К тому же, считает Александр Брод, в таких действиях со стороны России можно усмотреть нарушение прав простых людей, которые никаким образом не относятся к политике.

В среду, 25 сентября, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предложил России в качестве ответных мер на невыдачу американских виз дипломатам из РФ запретить лотерею грин-карт в нашей стране. По версии парламентария, это станет ответной мерой, на которую США точно обратят внимание.